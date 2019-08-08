Сына Атамбаева вызвали на допрос

Сына задержанного накануне экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, Сейитбека, вызвали на допрос в МВД, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.

"Насколько мне известно, он прямо сейчас на допросе. По какому конкретно делу его допрашивают - точно не знаю", - сказал адвокат.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. В пятницу последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.