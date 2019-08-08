Новая кампания Межбанка: «Расплачиваться картой выгодно!»

На период проведения кампании клиенты, осуществившие наибольшее число платежей в неделю на сумму в 10 манатов и выше посредством карт МБА через POS-терминалы или системы электронной коммерции в стране и за рубежом, получат денежные призы.

Международный банк Азербайджана объявил о старте новой кампании с целью стимулирования развития безналичных платежей в стране. Кампания, проводимая под девизом «Расплачиваться картой выгодно!», продлится семь недель, с 12 августа по 30 сентября.

Каждую неделю с учетом количества проведенных транзакций будут выбираться победители, общее число которых составит 50. Выигрыш этих клиентов варьируется от 20 до 100 манатов. Выигрыши будут выплачены на карточные счета победителей в последующую неделю. В итоге будут определены победители главных наград кампании - пять клиентов, которые осуществили наибольшее число безналичных платежей посредством карт банка за весь период проведения кампании.

Занявший пятое место получит 300 манатов от МБА, обладатель 4-го места - 500 манатов. Победитель, занявший третье место, получит пятидневный турпакет на двоих в Qalaaltı Hotel & SPA, второе место – смартфон IPhone X, первое место - семидневный турпакет в Стамбул на двоих.

Транзакции, совершенные в одной точке оплаты и на одном веб-сайте в течение одного дня, суммируются как одна транзакция в соответствии с условиями кампании. Кампания не распространяется на корпоративные и бизнес-карты, онлайн-погашение кредитов и операции, относящиеся к сферам деятельности финансовых учреждений.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.