Китай обостряет валютную войну с США

Народный банк Китая (Центробанк страны) в очередной раз опустил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару США — уже до минимума с 3 апреля 2008 года.

Китайскую нацвалюту девальвируют к доллару уже седьмой рабочий день подряд. В четверг юань впервые за 11 лет пробил психологически важную отметку в 7,0 юаня за $1, отмечает ПРАЙМ.

Центробанк КНР начал обесценивать национальную валюту на фоне объявленного на прошлой неделе решения Вашингтона ввести с 1 сентября 2019 года новые пошлины на китайский экспорт объемом $300 млрд. При этом президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом. Китай же назвал решение США обратиться с жалобой в МВФ необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики.

Девальвация юаня привела к падению на американском фондовом рынке: в общей сложности акции потеряли около 700 миллиардов долларов.