Пакистан закроет второй железнодорожный маршрут в Индию
Пакистанские власти прекратят движение поезда "Тарский экспресс", второго железнодорожного маршрута, соединяющего Пакистан и Индию, заявил министр железных дорог Шейх Рашид Ахмед, передает РИА Новости.
"Пакистан из-за кашмирского кризиса закроет движение "Тарского экспресса", который ходит между Мунабао и Хохропаром, между Индией и Пакистаном", - заявил министр.
Во вторник пакистанские власти отменили движение знаменитого "Самджхаута экспресс" или "Поезда примирения", следующего из Лахора в приграничный индийский город Аттари. В последний раз его движение отменялось в феврале, когда две соседние страны оказались на грани войны после подрыва боевиками колонны индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Состав "Тарский экспресс", названный так из-за пустыни Тар, расположенной на границе двух стран, ходит в обе стороны раз в неделю. Он соединяет пакистанский город Хохропар и индийский Мунабао.