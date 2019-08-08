В Азербайджане 99-летняя жительница впервые получила паспорт
В Азербайджане 99-летней жительнице впервые выдан паспорт. Как сообщает Report, жительница села Гарагоюнлу Бардинского района Туйгун Имран гызы Мустафаева 1920 г.р. обратилась в Бардинский центр ASAN xidmət Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики для получения паспорта.
Удостоверение личности было выдано пожилой гражданке 9 августа сотрудниками центра ASAN xidmət в Барде.