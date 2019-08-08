В Греции арестовали азербайджанского хакера

42-летний азербайджанец пересекал границу между Турцией и Грецией. На паспортном контроле пограничники выяснили, что мужчина в международном розыске. Среди обвинений, выдвинутых против него Азербайджаном, есть незаконный доступ к компьютерным данным, мошенничество, шантаж.

По сообщениям греческих СМИ, арестованного хакера отправили в прокуратуру области Фракия, где он будет дожидаться экстрадиции в Азербайджан.