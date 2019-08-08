С целью своевременного устранения искусственных факторов, вызывающих загруженность и заторы на дорогах, Бакинское транспортное агентство принимает соответствующие меры, сообщает пресс-служба БТА.

В утренние часы пик усилен контроль на улицах и проспектах в районах автобусных остановок, станций метро "Гянджлик", "20 января", "Нефтчиляр" и других мест столицы, где наблюдается плотные потоки транспортного движения.

В результате за короткое время территории автобусных остановок были очищены от такси и других автомобилей, обеспечено безопасное и беспрепятственное использование населением общественного транспорта.