Председатель парламента Польши ушел в отставку

Председатель нижней палаты польского парламента (Сейма) Марек Кухчиньский ушел в отставку из-за скандала, связанного с использованием правительственных самолетов и вертолетов для путешествий с семьей. В пятницу политик подал соответствующее заявление. Об этом сообщила журналистам депутат Малгожата Кидава-Блоньская, передает ТАСС.

Спикер Сейма по польским законам - второе лицо в государстве после президента. Его выбирают депутаты путем голосования. Кухчиньский занимал эту должность с 2015 года, когда партия "Закон и справедливость" пришла к власти после очередных парламентских выборов.

После отставки спикера его обязанности будет выполнять старший по возрасту заместитель. Как ожидается, новый председатель Сейма будет выбран уже в пятницу.