МИД России о ситуации в Карабахе

Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, нацелена на оказание содействия сторонам нагорно-карабахского конфликта для продвижения мирного процесса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что на линии соприкосновения между Азербайджаном и Арменией сегодня наблюдается относительное спокойствие. Вместе с тем у нас вызывает озабоченность то, что стороны под различными предлогами продолжают выдвигать взаимные обвинения", - заявила М.Захарова.