Трамп и Зеленский захотели встретиться дважды

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп смогут дважды пообщаться в ближайшее время. Такое заявление сделал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, передает «Укрiнформ».

«Мы знаем о двух случаях, где оба президента будут присутствовать. Оба президента хотят пообщаться и в Польше, и в Нью-Йорке [на полях Генассамблеи ООН]», — сказал дипломат.

Он добавил, что надеется и на другие возможности для встреч, но пока они не согласованы, как и официальный визит Зеленского в США.