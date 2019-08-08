Лукашенко попросил спецслужбы цивилизованно прослушивать граждан
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики обратился к спецслужбам с требованием вести прослушку граждан «цивилизованно», передает РИА Новости.
Он попросил не нарушать свободу общения граждан, а также не допускать утечки полученной информации.
Лукашенко добавил, что в вопросах контроля не должно быть разбоя.
«Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения», — заявил он.