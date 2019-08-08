России снова припомнили «царские долги»

От России вновь потребовали окончательно решить вопрос о выплатах французским гражданам-держателям облигаций Российской империи. Соответствующий запрос на имя министра по вопросам государственной службы и бюджета Жеральда Дарманена направил депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер.

Уже на протяжении нескольких лет требуют погасить так называемые «царские долги». После революции советская власть аннулировала долги, а в 1997 году Франция и Россия стороны заключили договор, по которому Москва выплатила французам $400 млн. Однако, утверждает Веркамер, вкладчики до сих пор «остаются потерпевшими», сообщает РБК.

Как полагает депутат, прежние выплаты якобы не соответствуют реальным суммам ценных бумаг. Поэтому потомки инвесторов собираются выяснить, какие решения правительство может принять для того, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность», отмечает Газета.Ru.

В настоящее время на выплатах настаивают около 400 тыс. наследников держателей российских займов. Они аргументируют свои претензии тем, что Россия — не банкрот, а государственный долг не имеет срока давности, добавляют РИА Новости.