Эльмир Алиев, отдел спорта 18:27

«Нефтчи» все-таки забивает второй гол на 7-й добавленной минуте и добивается ничьей в матче с израильской «Бней Йегудой» - 2:2. Этот мяч может существенно повлиять на итоговый исход двуматчевого противостояния и как минимум дает «Нефтчи» психологическое преимущество, ведь последнее слово в матче осталось за бакинской командой. Хотя, конечно же, до игры болельщики рассчитывали на уверенную победу, а не на вырванную на последних секундах ничью.

Почему же у «Нефтчи» не получилось выиграть? Ведь, объективно говоря, «Бней Йегуда» слабее тульского «Арсенала», проигравшего азербайджанской команде с общим счетом 0:4. Во-первых, еще во время игр с россиянами было заметно, что «Нефтчи» играет практически на максимуме своих возможностей. Две игры с тульской командой бакинцы провели именно на таком уровне, за что честь им и хвала. Но играть в свой лучший футбол каждый четверг «Нефтчи» вряд ли под силу. Во-вторых, ожидания от «Нефтчи» были уже совсем другие. Если в противостоянии с россиянами подопечных Роберто Бордина многие считали аутсайдерами, то после фееричной ответной игры в Баку от «Нефтчи» ждали праздника и в игре с «Бней Йегудой», уступающей «Арсеналу» в классе, да еще и потерявшей этим летом многих своих игроков. Такие болельщицкие ожидания не могли не давить на команду. А тут еще и некоторые заявления израильских футболистов, выступающих в Азербайджане, о том, что у «Бней Йегуды» якобы нет шансов против «Нефтчи». Как бы тренерский штаб ни пытался настроить футболистов, подобного типа высказывания и новости о проблемах соперника все же действуют расслабляюще на игроков. Именно так «Нефтчи» играл в первые минуты и дважды поплатился за это.

По сравнению с домашним матчем с «Арсеналом» в стартовом составе было произведено одно изменение: вместо Кане Мамаду появился Вангелис Плателлас. Это замена многим показалась странной. Зачем менять победный состав и к тому же убирать из основы здорово выглядевшего в предыдущих матчах Кане? Роберто Бордин объяснил это явно оборонительной манерой игры «Бней Йегуды». Дескать, Плателлас может вскрыть массированную защиту при помощи неординарных действий. Не будем гадать, пропустил ли бы «Нефтчи» эти два гола, если бы Кане был в составе, но факт остается фактом: стартовый план Бордина на игру не сработал. К счастью, после 0:2 команда смогла все же собраться и забить один гол до перерыва. Можно было забить сразу и второй, но Рауф Алиев, так уверенно реализовавший свой шанс в матче с «Арсеналом», на этот раз почему-то замешкался и принял неверное решение. На мой взгляд, во втором тайме «Нефтчи» спасло то, что для «Бней Йегуды» это первая официальная игра в сезоне. Израильская команда подустала физически и уже не помышляла о контратаках. Ее футболисты только и делали, что оборонялись, затягивая время и убивая темп игры при помощи долгого валяния на траве. Кто-то может сказать, что это не по-мужски, что уважающая себя команда так в футбол не играет, но и такая тактика имеет право на жизнь, если она позволяет достигать нужного результата.