Правозащитники бьют тревогу: «Азербайджанки в Турции выходят замуж за стариков, а потом идут по рукам»

В целом турецкие СМИ часто пишут о женщинах из Азербайджана, занимающихся проституцией и обманывающих пожилых мужчин. Хотя бывает, что жертвами становятся сами женщины.

В Турции разоблачена группировка женщин из Азербайджана, которые ради получения вида на жительство в этой стране выходили замуж за 60-75-летних мужчин. После получения вида на жительство они разводились с ними и начинали заниматься проституцией.

По ее словам, женщины, которые выбирают своими жертвами пожилых мужчин, преследуют цель закрепиться в Турции и быстро разбогатеть. Они целенаправленно ищут богатых мужчин и обманывают их.

«Нельзя сказать, что большинство этих женщин отправляется туда для занятия проституцией. Многие идут работать прислугой и няней, обманываясь большими заработными платами», - сказала Мехрибан Зейналова.

Как сообщила haqqin.az руководительница Общественного объединения «Темиз Дунья» Мехрибан Зейналова, азербайджанские женщины выбирают Турцию из-за географической близости и родственности языка. Точных цифр о том, сколько азербайджанских женщин отправились в Турцию не знает никто, но счет идет на десятки тысяч.

«В Турции есть и азербайджанские женщины, которые стали жертвами торговли людьми и их принуждают заниматься проституцией. Иногда они сами сбегают, если находят такую возможность. Есть женщины, которые вышли там замуж, а потом у них отобрали детей», - сказала она.

Председатель регионального Общественного объединения Təmas Судаба Мамедова напротив считает, что среди отправивших в Турцию азербайджанских женщин большинство были обмануты.

«В приюте нашей организации помимо жертв бытового насилия находятся и жертвы торговли людьми. Когда слушаешь истории женщин, которые вернулись из Турции, просто приходишь в ужас. У нас была женщина с высшим образованием, которая работала учительницей. У нее была 15-летняя дочь. После развода с мужем она работала одна и содержала семью. Вскоре она познакомилась с гражданином Турции, который приехал в Азербайджан по работе. Он сказал ей, что является бизнесменом и также находится в разводе. Они поженились», - рассказывает Судаба Мамедова.

После мужчина увез женщину и ее 15-летнюю дочь в Турцию, где разместил на ферме в одной из высокогорных провинций.

«15-летнюю девочку сразу отдали в религиозную школу, а женщина была вынуждена по 18-19 часов в сутки работать на ферме и смотреть за коровами. У нее отобрали паспорт и телефон, а в случае побега пригрозили убить. Она подвергалась там жутким унижениям и побоям. Вскоре женщине вместе с дочкой удалось сбежать и обратиться в полицию. Их разместили в приюте, а затем отправили в Азербайджан. От побоев и невыносимого труда у нее было подорвано здоровье и ее матери пришлось продать дом, чтобы найти средства на лечение. В настоящее время турецкий суд рассматривает ее заявление о разводе и бытовом насилии», - рассказывает глава организации.

По ее словам, азербайджанских женщин, как и представителей других тюркоязычных народов, заманивают в Турцию обещаниями о хорошей работе и высокой зарплате. Но в итоге их обманывают и заставляют работать в невыносимых условиях, а порой и подрабатывать проституцией.

Что касается информации о том, что азербайджанские женщины обманом выходят замуж за пожилых турков, то Судаба Мамедова призывает турецких журналистов тщательнее расследовать факты и обращать внимание на тяжелые условия жизни женщин-мигрантов.