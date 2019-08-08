Иран заявил об особых правах на Персидский залив
Исламская Республика Иран должна обеспечивать безопасность в Персидском заливе, так как страна несет «историческую ответственность» по данному вопросу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
«Мы рассматриваем Персидский залив как продолжение своей территории и считаем присутствие в нем иностранных сил недопустимым», — цитирует дипломата Рarstoday.
Возможное участие Израиля в создаваемой США военно-морской коалиции в Персидском заливе Тегеран расценивает как открытую угрозу национальной безопасности Ирана, подчеркнул он. Ответственность за возможные последствия представитель иранского МИД возложил на США и Израиль.