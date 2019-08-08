Минэкологии предупреждает: Опять сильный ветер

В воскресенье, 11 августа, на территории Баку и Апшерона снова прогнозируется сильный ветер, сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Апшероне составит 15-20 метров в секунду с порывами до 23-28 метров в секунду, местами сила ветра будет достигать 30-35 метров в секунду.

"В связи с усилением ветра просим население быть внимательными. Будет относительно прохладно, температура воздуха составит около 27 градусов", - сказала Тагиева.

Тагиева отметила, что 9 августа количество осадков в Баку и на Апшероне 3-6 миллиметров - почти половина месячной нормы, местами 115% от месячной нормы. Температура воздуха была на 2-4 градуса ниже климатической нормы.