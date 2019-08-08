Новые взрывы на военном складе в России есть пострадавшие; видео
Восемь человек пострадали при новых взрывах на складе боеприпасов под Ачинском, сообщает ТАСС со ссылкой на Ачинскую межрайонную центральную больницу.
По информации пресс-службы губернатора края, взрывы произошли в момент проведения работ по разминированию.
В свою очередь источник агентства в экстренных службах сообщил, что жители расположенного рядом с военным складом села Каменки эвакуируются в безопасную зону.
"Жителей эвакуируют в населенный пункт Малиновка", - сказал источник.