Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев

«Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, со священным праздником Гурбан, передаю вам наилучшие пожелания.

Праздник Гурбан... отражает способность человека выбирать правильную позицию в самые сложные моменты и его готовность к любому самопожертвованию во имя высших целей.

...В Азербайджане все религиозные праздники, в том числе и Гурбан, каждый год проводятся с большими торжествами и высоким душевным настроем. В эти дни возносятся молитвы во имя прогресса нашего государства, благосостояния и благополучия нашего народа, проводится благотворительная работа, почитается светлая память наших шехидов. Надеюсь, что все ваши добрые намерения, молитвы и пожелания станут реальностью, а Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу.

Дорогие сестры и братья! Еще раз передаю каждому из вас искренние поздравления по случаю праздника Гурбан, желаю, чтобы Аллах принял ваши жертвоприношения. Пусть этот благословенный праздник принесет счастье вашим семьям и достаток вашим домам. С праздником Гурбан!» - говорится в поздравлении главы государства.