Аль-Багдади объявил имя своего преемника

Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади объявил о назначении Абдаллы Кардаша своим преемником в случае его ликвидации или смерти по естественным причинам, сообщает аффилированное с этой организацией агентство Amaq.

Иракский туркмен Абдалла Кардаш из Талль-Афара (в районе Мосула) ранее сотрудничал с «Аль-Каидой», затем был близок ко второму номеру в иерархии «Исламского государства» Абу-Алаа аль-Афри, ликвидированному в 2016 году, пишет NEWSru.co.il.

По словам представителей иракской разведки, Кардаш, первым приветствовавший аль-Багдади после падения Мосула, является жестоким и авторитарным лидером, придерживающимся экстремистских взглядов.