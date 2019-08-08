Силовики арестовали офис и телеканал Атамбаева

«Здание Форума опечатано, на него наложен арест», - сказала она, добавив, что силовики продемонстрировали постановление Первомайского районного суда Бишкека о наложении ареста на здание, передает РИА Новости.

Кроме того, киргизский спецназ проник в здание телеканала «Апрель», принадлежащего экс-президенту, и потребовал у журналистов покинуть здание. «Представители МВД потребовали освободить помещение, поскольку якобы на здание наложен арест», – сообщили в телеканале, передает ТАСС.

Напомним, накануне Алмазбек Атамбаев был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. В центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента. К вечеру четверга столицу Киргизии взяли под контроль силовики.