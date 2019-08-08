Танцовщица решила стать президентом Туниса
В Тунисе 21-летняя певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар, известная своими эффектными шоу, объявила, что собирается баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые состоятся 15 сентября.
Девушка уже собрала более 35 тысяч подписей избирателей. Это в три раза превышает минимальное количество, необходимое для участия в выборах, пишет Gulf News со ссылкой на тунисское издание Ennahar.
В качестве предвыборной программы Сфар выделила несколько наиболее важных, по ее мнению, пунктов. Как президент она собирается снизить цены на хлеб и отказаться от обязательного ношения женщинами хиджаба. Вместо этого Нермин собирается переодеть жительниц Туниса в традиционные местные платья.
В случае избрания 21-летняя кандидатка также пообещала штрафовать мужчин, не сдержавших обещание жениться. Кроме того, она заявила, что выпустит закон о наследстве, согласно которому две трети имущества будет причитаться женщинам и лишь одна треть — мужчинам.
За президентское кресло вместе с Нармин Сфар поборются еще 55 кандидатов, сообщил сайт радиостанции Mosaique FM. О намерении вступить в гонку уже заявил премьер-министр Туниса Юсеф Шахед.
Досрочные президентские выборы в Тунисе проводят в связи с кончиной 25 июля главы государства Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Тунисский лидер скончался в военном госпитале в возрасте 92 лет. Президентский пост он занимал с 2014 года.