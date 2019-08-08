Официальный Баку: Армения возместит Азербайджану нанесенный ущерб

Армения, осуществляющая в оккупированном Нагорном Карабах е и прилегающих к нему районах незаконную деятельность, грубо нарушая международное право, в том числе международное гуманитарное право и права человека, законодательство Азербайджана, а также ее физические и юридические лица, другие лица, участвующие в незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, несут административную и юридическую ответственность. Об этом говорится в совместном заявлении азербайджанского МИД и ОАО «Азеркосмос».

«В результате мониторинга незаконной деятельности армянской стороны на оккупированных территориях Азербайджана со спутника Azersky ОАО «Азеркосмос» было установлено, что в городе Шуша вокруг «Исабулагы» вырублено 0,46 гектара леса. С помощью изображений со спутника установлено, что на площади 0,85 гектара ведутся работы по планированию нового строительства», - отмечается в совместном заявлении.

«Как известно, в результате незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе экологического террора, лесные угодья подвергаются деградации ускоренными темпами, на их месте создается новая инфраструктура, осуществляется незаконная эксплуатация природных ресурсов.

С помощью фотографий Azersky установлено, что наряду с незаконной эксплуатацией золотоносных рудников в оккупированном Кельбаджарском районе, на площади 740 гектаров рудниковой залежи Демирли Тертерского района осуществляется геологическая разведка, горнодобывающие работы и постройка новых инфраструктурных элементов (дороги, здания, сооружения и другое). Также в ходе мониторингов наблюдалось продолжение незаконной эксплуатации сельскохозяйственных полей на оккупированных территориях, зафиксировано совершение крупномасштабных пожаров. Только в Физулинском районе сожжена площадь в 15 тысяч гектаров.

Как видно, Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе эксплуатацию и разграбление природных ресурсов, изменение социальной, экономической и транспортной инфраструктур, включая сельское хозяйство и водные резервы, вырубку лесов, совершение пожаров, и других поступков, наносящих ущерб окружающей среде. Эта незаконная деятельность направлена на продолжение и закрепление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов, присоединение наших территорий и предотвращение возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома.

Армения должна понять, что военная оккупация территорий Азербайджана носит временный характер, и возвращение этих земель под контроль Азербайджана неизбежно. В том числе ущерб, нанесенный агрессором оккупированным территориям Азербайджана, будет рассчитан посредством международных механизмов. Армения возместит Азербайджану нанесенный ущерб и юридически ответит за все незаконные деяния», - говорится в сообщении.