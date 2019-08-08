Трамп передумал девальвировать доллар

На вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: «Нет, нам этого не нужно».

США не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, направляясь из Белого дома на мероприятие по привлечению пожертвований в Нью-Йорке, сообщает агентство Bloomberg.

«У нас самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт для всего мира», - отметил президент США.

Вместе с тем Трамп добавил, что если Федеральная резервная система понизит ставки, это автоматически несколько снизит курс доллара, ослабив давление на экспортеров.

В четверг американский лидер написал в своем Twitter, что недоволен крепким курсом нацвалюты: «Как ваш президент можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад!» По его мнению, курс необходимо ослабить: «Высокие процентные ставки ФРС по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим прекрасным производителям становится все тяжелее конкурировать».

На этой неделе Центробанк Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за $1. Это минимальное значение курса с 2008 года.