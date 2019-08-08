Помпео рассказал о прогрессе в переговорах с Турцией

В ходе состоявшихся в Анкаре переговоров Турция и США достигли значительного прогресса на пути к созданию устойчивого механизма обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

"Рад, что переговоры между США и Турцией привели к значительному прогрессу в создании устойчивого механизма для решения общих проблем, связанных с безопасностью на северо-востоке Сирии. Создание зон безопасности стало бы большим шагом на пути к достижению мира и безопасности", - написал Помпео в Twitter

Отметим, что делегация американских военных в понедельник прибыла в Анкару для обсуждения перспективы создания на севере Сирии буферной зоны. По итогам переговоров стороны договорились открыть в Турции Центр проведения совместных операций и условились "в срочном порядке принять приоритетные меры для решения проблем безопасности, беспокоящих Турцию".

Территория Сирии к востоку от Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами. Эти отряды признаны террористическими в Турции. Анкара заявляет, что такое положение дел угрожает безопасности Турции.