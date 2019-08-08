Индонезия объявила торговую войну Евросоюзу

Ведущий производитель пальмового масла - Индонезия - собирается повысить импортные пошлины на молочную продукцию из стран Евросоюза до 8-18 процентов, передает Bloomberg.

Вражда из-за пальмового масла между двумя торговыми партнерами усилилась в начале этого года. Еврокомиссия из-за опасений по поводу вырубки лесов решила с июня ввести более строгие ограничения на использование пальмового масла для производства биотоплива, пишет Лента.ру.

Цены уже упали на 18 процентов с начала 2018 года в связи с экологической кампанией по сокращению использования зерновых культур в топливе, которая была одобрена Европарламентом. Индонезия и Малайзия (второй мировой лидер по производству пальмового масла) заявили, что это ставит под угрозу борьбу стран с бедностью.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что происходящее — несправедливость и акт протекционизма со стороны Евросоюза. По словам Лукиты, Индонезия обратится к другим поставщикам молочной продукции, таким как Австралия, Новая Зеландия, США или Индия.

По данным Еврокомиссии, Индонезия является третьим по величине покупателем сухого обезжиренного молока из ЕС после Алжира и Китая. Евросоюз — третий по величине торговый партнер Индонезии.