Huawei представила свою операционную систему

По словам представителей компании, в ее смартфонах пока будет использоваться Android от Google, однако новое ПО будет постепенно внедряться в такие устройства, как умные часы, динамики и системы виртуальной реальности. Harmony OS является попыткой компании снизить зависимость от западных производителей на фоне торговой войны с США.

По словам Ричарда Юй, руководителя подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei, Harmony OS полностью отличается от Android и iOS: «Приложения для операционной системы можно разработать один раз, а затем применять их на других устройствах».

Harmony OS разрабатывалась не для конкуренции с Android, а как аналог Fuchsia, которая имеет открытый исходный код. Операционная система, как обещают разработчики, будет более безопасной и эффективной, чем существующие аналоги.

В мае 2019 года Huawei и 70 дочерних предприятий попали в черный список американского Минторга. В результате об окончании сотрудничества с китайской компанией объявила Google, что влечет за собой прекращение поддержки устройствами фирмы Android и ряда приложений американской корпорации.