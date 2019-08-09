Необычным образом завершился конфликт заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова с водителем его служебной машины. Разгневанный шофер вытолкал чиновника из автомобиля и оставил посреди степи, почти в 300 километрах от столицы региона.

По данным местных СМИ, высокопоставленный чиновник вынужден был добираться до Абакана на попутках.