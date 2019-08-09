Водитель замгубернатора выкинул чиновника из авто посреди степи за хамство
Необычным образом завершился конфликт заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова с водителем его служебной машины. Разгневанный шофер вытолкал чиновника из автомобиля и оставил посреди степи, почти в 300 километрах от столицы региона.
По данным местных СМИ, высокопоставленный чиновник вынужден был добираться до Абакана на попутках.
Как стало известно журналистам, Харисов в ходе поездки сделал перерыв, чтобы пообедать в кафе. Водитель также воспользовался случаем перекусить – и сел за тот же столик, где ранее расположился чиновник. Харисова возмутило такое соседство, он начал резко выговаривать водителю за то, что тот «посмел» сесть рядом. Выволочка продолжилась и по пути в Абакан. В конце концов водитель не выдержал, нажал на тормоз и, «используя простые слова и широкие жесты, выкинул Харисова из автомобиля, а сам уехал, оставив чиновника стоять на обочине посреди степи, примерно в 280-290 километрах от столицы региона».
Понес ли водитель за свой поступок какое-либо наказание, пока не сообщается.