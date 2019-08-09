Китай поддержит Пакистан в Кашмире

Китай будет поддерживать Пакистан в защите его интересов на фоне обострения ситуации в Кашмире. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Китая Ван И, передает ТАСС.

«Китай продолжит поддерживать Пакистан в защите его законных прав и интересов, а также будет выступать за справедливость в отношении Пакистана на международной арене», — заявил дипломат, добавив, что вопрос Кашмира является проблемой еще с колониальных времен и должен быть мирно урегулирован на основе Устава ООН.

5 августа Индия объявила об отмене особого статуса северного штата Джамму и Кашмир, который сейчас предоставляет региону определенную степень автономии и право принимать собственные законы. Его территорию также разделят на две части. Предполагается, что там будет действовать общая для Индии Конституция, снимутся ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.