Самый дорогой развод в истории Англии: на кону миллиарды долларов

Со слов собеседников газеты, живущая в Лондоне Наталия Потанина рассчитывает получить от экс-супруга £5,8 млрд. Ту же сумму называет The Times. Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд.

По данным The Daily Telegraph, Потанина наняла королевского адвоката Чарльза Ховарда представлять свои интересы. В свою очередь Потанин обратился к адвокату Фионе Шаклтон, известной по прозвищу «Стальная магнолия» и считающейся одним из лучших адвокатов по бракоразводным процессам в Великобритании.

«Британские бракоразводные суды стали привычным полем битвы для олигархов и их жен, но теперь рекорд будет побит», — пишет The Times.

Наталия и Владимир Потанины поженились в 1983 году, в 2013 году миллиардер подал на развод. Суд в Москве установил, что брак фактически распался еще в 2007 году, и в феврале 2014-го расторг брак, обязав Потанина переводить на счет бывшей жены 25% своего заработка (тогда — 8,76 млн рублей в месяц) на содержание на тот момент несовершеннолетнего сына. Потанина требовала в московских судах признать ее право на 50% от долей Потанина в «Норникеле» и «Интерросе», но проиграла. Она также начала судебный процесс на Кипре, но суд Лимасола решил, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России.