Армия Асада несет потери

В Сирии правительственные силы Башара Асада понесли потери при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в районе зоны деэскалации в Идлибе. Погибли 10 военных, еще 21 получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Алексея Бакина.

По словам Бакина, утром в пятницу боевики обстреляли окраины населенного пункта Абу-Дали, после чего перешли в наступление на расположенные в этом районе позиции сирийской армии.

"Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций. В результате обстрелов и в ходе отражения атак террористов погибли 10 военнослужащих сирийских правительственных войск, 21 ранен", – сказал Бакин.

Российский генерал добавил, что в идлибской зоне деэскалации обстановка остается обостренной.