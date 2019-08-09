Взрыв на российском военном полигоне: погибли пять человек

В Архангельской области РФ на военном полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом", еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом журналистам сказали в департаменте коммуникаций госкорпорации, сообщает ТАСС.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что при взрыве на полигоне под Северодвинском 8 августа, где испытывали жидкостный реактивный двигатель, погибли два человека. Власти приводили данные о шести госпитализированных.

По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.