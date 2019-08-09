Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:02

Три дня напряженных переговоров между представителями США и Турции, начавшихся в понедельник, 5 августа, завершились договоренностями о создании совместного операционного центра для урегулирования напряженности между курдскими отрядами, поддерживаемыми США, и турецкими силами в северной Сирии. «Мы с удовлетворением стали свидетелями того, что наши партнеры стали ближе к нашей позиции. Встречи были позитивными и довольно конструктивными», - заявил по итогам переговоров министр обороны Турции генерал Хулуси Акар. В переводе с дипломатического языка на общепонятный человеческий его слова означают, что усилия Анкары на то, чтобы втолковать американцам причины турецкой озабоченности ситуацией в северной Сирии, начали приносить первые плоды.

Нет, Вашингтон еще не проникся полностью пониманием угроз национальной безопасности Турции, исходящих от тех, кого в Америке считают «верными союзниками в борьбе с «Исламским государством», курдскими PYD и YPG. Нет, американцы не готовы сразу принять турецкие предложения по размерам буферных зон на границе Сирии и Турции, а также режиму их функционирования. Но серьезные подвижки в их позиции уже происходят. И главная из них - осознание того, что партнерство с Турцией - это долгосрочная выигрышная стратегия. А альянс с курдскими силами - полезная, но все же тактика. Проблема для Дональда Трампа и Марка Эспера заключается в том, что любые шаги на нормализацию отношений с Анкарой вызывают упорное сопротивление антитурецкого лобби в Вашингтоне. Что, кстати, вполне логично - «курдский вопрос» является прекрасным инструментом для создания проблем Турции, в сочетании с вопросом сирийским его эффективность возрастает в разы. Не так уж и много времени, полтора десятилетия всего, прошло с того момента, когда наиболее негативным сценарием развития события для Анкары, отраженным в разработках турецкого Генерального штаба, являлась война на два фронта - против Сирийской Арабской Республики и курдских вооруженных формирований. Поэтому скромный, на первый взгляд, шаг - создание совместного операционного центра для урегулирования напряженности между курдскими отрядами, поддерживаемыми США, и турецкими силами в северной Сирии - в действительности можно расценивать как серьезный успех дипломатии Анкары, а также протурецких кругов в американском истеблишменте, ориентированных на Трампа. Следующий шаг в американо-турецкой сделке - достижение взаимоприемлемых условий по размерам буферной зоны и режиму ее функционирования. И это будет самым сложным этапом. Есть предложения Турции, есть американское видение, но и это не все. В конце июля нынешнего года, когда Эрдоган особо настойчиво говорил о необходимости военной операции в северной Сирии, курды начали активно искать канал прямой и конфиденциальной связи с Анкарой.

Как в таких случаях и бывает, первыми их контактерами стали сотрудники турецкой разведки, MIT, через которых руководство курдских Сирийских демократических сил (SDF) передало свои предложения по зонам безопасности. Об этом как-нибудь в другой раз, здесь лишь коротко необходимо заметить, что они, конечно, Анкару не устроят. Да и американцев, скорее всего, тоже - уж слишком они односторонние. Но сам факт того, что умеренная часть курдских лидеров обозначила готовность к диалогу с турецкой стороной - дорогого стоит. И повышает шансы Анкары добиться максимально возможного учета своих интересов. Отдельный аспект состоявшейся американо-турецкой сделки, о котором не следует забывать, - это декларируемые Анкарой и поддержанные Вашингтоном намерения турецкой стороны начать репатриацию сирийских беженцев, которых, напомню, за восемь лет войны в Турции собралось около 3,6 миллиона человек. Как говорится в совместном американо-турецком заявлении, одной из задач совместного операционного центра будет трансформация «зоны безопасности в коридор мира, по которому перемещенные сирийцы смогут вернуться в свою страну». Сирийские беженцы стали социально-экономической проблемой Турции - как, впрочем, и других стран, приютивших их. При этом Турция - единственная страна, которая старается хоть как-то упорядочить эту сложную ситуацию, не допустить стихийности и оставления беженцев наедине с их проблемами. Получается, конечно, не всегда, но все же несколько цивилизованнее, чем в тех же Ливане или Иордании. К тому же, не ради оправдания Анкары, а ради справедливости замечу, что хлеб беженца, он всегда с привкусом горечи.