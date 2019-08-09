Северная Корея снова запустила неопознанные ракеты
Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает Yonhap со ссылкой на военных.
По данным агентства, запуск произведен из города Хамхын на северо-востоке КНДР. Министерство обороны Республики Корея внимательно следит за развитием ситуации.
Других подробностей пока не приводится.
6 августа Пхеньян осуществил запуски новых тактических управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Две тактические управляемые ракеты пролетели около 450 км, поразив цели в Японском море. По итогам испытаний наблюдавший за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски были "предупреждением в связи с совместными военными учениями", проводящимися Южной Кореей и США.