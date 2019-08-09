Горбачев уже полгода живет в больнице

Михаил Горбачев последние полгода живет в больнице. Об этом в передаче «Гордон» на телеканале «Наш» рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, у первого и единственного президента СССР «с головой все в порядке», но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней. «Последние два года — очень плохо», — сказал журналист.

При этом, по словам Венедиктова, они периодически встречаются в ресторане и пьют пиво. Причем инициатором встреч является именно Горбачев.

6 июля Горбачев рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации. «Это затянувшееся. Но сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", еще рано. Еще не видно его», — заверил 88-летний политик.