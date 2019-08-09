Депутат Адиль Алиев сообщил о погибшем в Нахчыване азербайджанском солдате

Депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев сообщил о гибели азербайджанского солдата в Нахчыване. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в результате нарушения режима прекращения огня погиб военнослужащий-сверхсрочник N-й воинской части в Нахчыване Юсифов Вюсал Низами оглу.

Сообщается, что погибший является выходцем из села Унус Ордубадского района.

Haqqin.az направил запрос в Минобороны Азербайджана, с просьбой прокомментировать данную информацию. В скором времени читателям будет предоставлена официальная позиция оборонного ведомства Азербайджана.