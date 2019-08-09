Минобороны Азербайджана: Военнослужащий погиб не в бою с армянской армией

Минобороны Азербайджана подтвердило информацию о гибели военнослужащего Вюсала Юсифова.

Но, как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, Вюсал Юсифов погиб не в перестрелке с армянской армией.

Депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев сообщил о гибели азербайджанского солдата в Нахчыване. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее информацию о гибели Вюсала Юсифова в N-й воинской части в Нахчыване сообщил депутат Адиль Алиев.

По его словам, военнослужащий-сверхсрочник погиб в результате нарушения режима прекращения огня.