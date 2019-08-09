В Киргизии взялись за телеканал Атамбаева

Суд в Кыргызстане наложил арест на имущество телеканала "Апрель", подконтрольного экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства внутренних дел страны. "Решением суда наложен арест на имущество телевидения "Апрель ТВ", - заявили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Эфирное вещание телеканала "Апрель", наряду с несколькими другими каналами, было заблокировано 7 августа, в первый день спецоперации по задержанию бывшего главы государства.

По данным МВД, также продолжаются допросы сторонников экс-президента по факту захвата заложников во время спецоперации в селе Кой-Таш 7 августа. Двое соратников бывшего главы государства помещены в изолятор временного содержания.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Кыргызстана Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.