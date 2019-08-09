Многомиллиардная махинация российского бизнесмена на Кипре

На Кипре задержан российский бизнесмен Игорь Польченко, который обвиняется в махинациях при получении банковских кредитов, сообщает «Коммерсантъ».

Польченко задержали 7 августа, он находился в розыске Интерпола, рассказали источники издания. Бизнесмен уехал из России после того, как против него возбудили уголовное дело. Жена предпринимателя Ирина Польченко владеет компанией, которой принадлежит оздоровительный центр в Лимасоле.

Теперь прокуратура Кипра должна ходатайствовать в суде об аресте и запросить в России материалы на экстрадицию. Выдача может занять от четырех месяцев до полугода, полагают собеседники «Ъ» в правоохранительных органах.

Игорь Польченко был бенефициаром или совладельцем крупных предприятий Приморья, связанных с группой компаний «Транзит-ДВ». Большинство из них находятся в стадии банкротства, однако главный актив, крупнейший в регионе независимый терминал «Востокбункер», успешно работает.