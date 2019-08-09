Трудности на переговорах Азербайджана с Евросоюзом: соглашения не будет

Заур Расулзаде, Отдел политики 12:31

Судя по всему, переговорный процесс относительно нового соглашения о партнерстве между Азербайджаном и ЕС опять замедлился. Как стало известно haqqin.az из источников в Еврокомиссии, остается еще много вопросов, по которым стороны пока не могут прийти к общему мнению, а потому вряд ли этот документ будет подписан в нынешнем году, как это ранее анонсировалось. Между тем еще весной в Еврокомиссии воодушевленно заявляли, что переговоры практически завершены. Соглашались с этим и представители Азербайджана. Глава МИД страны Э. Мамедъяров во время визита в Брюссель говорил о согласовании «90 процентов» текста соглашения. Но вскоре вновь возникли сложности и противоречия, по ряду проблем даже отмечался возврат к исходным позициям.

Во всяком случае, советник представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис не скрывает, что переговоры по торговым вопросам действительно идут очень сложно. «Но я бы не сказал, что они вообще не идут. Переговоры идут, но есть трудные вопросы, которые сейчас обсуждают стороны», - сказал он haqqin.az. Назвать конкретные сроки подписания соглашения он, однако, затруднился, но выразил уверенность, что стороны могут прийти к согласию. Одним из условий, выдвинутых Евросоюзом Азербайджану, являются сроки вступления страны в ВТО, которые необходимо конкретно обозначить. Надо сказать, что от других стран «Восточного партнерства» (Украина, Молдова, Грузия) ЕС требовал обязательное членство в Торговой организации еще до подписания соглашений об ассоциативных отношениях, как и соглашении о всеобъемлющем партнерстве с Арменией. А для Азербайджана было сделано исключение, то есть с ним готовы подписать новое соглашение о партнерстве и до членства в ВТО, но при этом азербайджанское правительство должно представить «дорожную карту» мер соответствия к требованиям организации и назвать сроки вступления в организацию. Однако Баку пока медлит даже с примерной датой. Никак не договорятся ЕС и Азербайджан и относительно соглашения об «Открытом небе», которое также, по мнению европейских источников, задерживает Баку.

Вместе с тем и у Баку есть претензии к ЕС. Это прежде всего неоднозначная позиция европейцев по карабахскому конфликту. Несмотря на поддержку территориальной целостности Азербайджана, в проекте соглашения не уточняется конкретно, что Нагорный Карабах является составной частью республики. Расходятся позиции сторон и по визовым вопросам. В Брюсселе рассчитывают на одностороннюю отмену Азербайджаном визового режима для граждан ЕС. Пока, помимо Азербайджана, визовый режим для граждан из государств ЕС сохраняют только РФ, Таджикистан и Туркмения. Вот и Баку настаивает на принципах взаимности, а в ЕС предлагают сначала отменить их только для въезда в Азербайджан, как было с другими республиками бывшего СССР, а уж потом будет рассмотрен вопрос свободного въезда азербайджанских граждан в Европу. Однако в Баку полагают, что визовые процедуры для граждан ЕС уже значительно либерализованы - они могут получить разрешение на въезд по электронной системе в течение трех дней или даже трех часов за дополнительную плату. Застопорился и ряд других вопросов, по которым между сторонами остаются расхождения во взглядах. Таким образом, подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС о партнерстве отодвигается на неопределенное время. К тому же после майских выборов в Европарламент в структурах ЕС фактически идет процесс «приема-сдачи» дел. Новый состав Еврокомиссии приступит к работе лишь в октябре, а потом еще какое-то время понадобится для того, что новые лица, определяющие внешнюю политику ЕС и ее подходы в отношении «Восточного партнерства», входили в курс дела и формировали свои команды. И только после этого будет перезапущен переговорный процесс вокруг соглашения о партнерстве с Азербайджаном. Не исключено, между тем, что Баку будет стремиться вернуться к исходным позициям, когда основной упор в предполагаемом новом соглашении делался на партнерство в энергетической сфере.