В Москве перекрыли движение из-за стотысячного митинга
Ограничено движение в центре Москвы. В городе готовятся к проведению согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщается в Twitter московского департамента транспорта.
Так, будет полностью перекрыт проезд на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца с 7:30 и до 18:30.
Напомним, акция протеста пройдет на проспекте Академика Сахарова. Согласованное количество участников — 100 тыс. человек.