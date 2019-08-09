Ограничено движение в центре Москвы. В городе готовятся к проведению согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщается в Twitter московского департамента транспорта.

Так, будет полностью перекрыт проезд на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца с 7:30 и до 18:30.

Напомним, акция протеста пройдет на проспекте Академика Сахарова. Согласованное количество участников — 100 тыс. человек.