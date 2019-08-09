Агентство Fitch повысило рейтинг России
Рейтинг России повышен с уровня «BBB-» до «BBB». Международное рейтинговое агентство Fitch посчитало, что Россия укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, передает Reuters.
Эта база обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность, снижает влияние зависимости от цен на нефть в экономике, поддерживает повысившуюся стойкость к внешним потрясениям, отметили эксперты.
В тексте указано также, что принятые российскими властями меры позволят справиться с санкциями.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, повышение рейтинга — это подтверждение адаптации российской экономики к вызовам. Министр не исключил, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения рейтинга России другими агентствами.