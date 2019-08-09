В Баку будет без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове 11-13 августа ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром 11 августа местами возможно кратковременные дожди, сообщили в Mинэкологии и природных ресурсов.

11 августа северо-западный ветер, скорость которого составит 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28, днем местами будет на полуострове до 30-35 метров в секунду, к вечеру несколько стихнет. В последующие дни направление ветра днем сменится на юго-восточное. Температура воздуха 11 августа составит ночью - 20-23 градуса, днем - 24-27 градусов тепла, в последующие дни - 28-31 градус тепла.