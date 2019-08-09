Рекордный отрыв Азербайджана от Армении наш комментарий
На 1 июля текущего года число официально зарегистрированных безработных в Армении составило 253,6 тыс. человек, из которых более 152 тыс. – мужчины и более 101 тыс. – женщины. Для сравнения отметим, что в 2018 году в целом было зарегистрировано 237,6 тыс. безработных, из которых более 133 тыс. составили мужчины, и более 104 тыс. - женщины. В то же время число женщин, ищущих работу в Армении, значительно превышает число мужчин. Это не наши выдумки, а официальные показатели, приведенные Статистическим комитетом Армении.
Тот же Статком свидетельстьвует, что в первом квартале этого года в качестве трудового ресурса в этой стране зарегистрировано 2 млн 65,6 тыс. человек, из которых 1 млн 115,9 тыс. - женщины и менее 950 тыс. - мужчины. А год назад количество людей, зарегистрированных в качестве трудовых ресурсов, насчитывало 2 млн 34.5 тыс. человек, из которых 926,2 тыс. - мужчины и 1 млн 108,3 тыс. - женщины.
Увы, статистика безжалостна, и она свидетельствует о серьезных экономических и демографических проблемах в этой стране. А показывает она одно – здесь истощаются трудовые ресурсы, особенно это ярко видно на примере мужчин. Хотя и мужчины, и женщины все чаще выезжают в другие страны в поисках работы, о чем также свидетельствует армянская статистика. Даже Турцию, которую Армения считает своим первым врагом, за первую половину этого года посетило 23160 граждан этой страны, что на 15% больше показателя того же периода 2018 года. Конечно, не все эти армяне остаются здесь работать, но и не такие уж они богатые, чтобы позволить себе отдых и развлечения в многочисленных турецких городах-курортах.
Почти в то же время азербайджанский министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на заседании коллегии министерства, что в первой половине текущего года Государственная служба занятости при министерстве обеспечила рабочими местами около 54 тыс. человек. Кроме того, госслужба провела профессионально-техническую подготовку 838 человек (682 человека по линии обслуживания и 156 - в центре профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями при Министерстве здравоохранения). Только в текущем году уже более 4 тыс. человек прошли индивидуальное обучение в рамках программы самозанятости и более 1100 человек были обеспечены активами. А в рамках программы DOST за шесть месяцев 38 тыс. безработных были обеспечены оплачиваемыми общественными работами. Министерство добилось также регистрации 102 тыс. новых трудовых договоров (24 тыс. в государственном и 78 тыс. в частном секторе), что позволило увеличить фонд оплаты труда на 15% в государственном, и на 25% в частном секторе. Что же касается безработных, то такой статус в Азербайджане по итогам прошлого года имеют всего 20,1 тыс. граждан, из которых лишь 37,2% составили женщины. Но в отличие от Армении здесь этот показатель постоянно падает.
Вообще, в прошлом году между экономическим потенциалом Азербайджана и Армении образовалась рекордная разница. Сами подумайте, экономика Азербайджана в четыре раза превышает армянскую, стратегические валютные резервы страны в 20 раз превышают аналогичные армянские показатели, а население Азербайджана больше в 3,3 раза. Азербайджан превращается в энергетический и транспортный хаб, используя международные маршруты Север-Юг и Восток-Запад. В то же время из четырех границ Армении две полностью закрыты, а у двух других ограничены возможности. Но вместо того, чтобы придерживаясь здравой логики, отказаться от оккупации азербайджанских земель и добиться за счет Азербайджана полноценного участия в международных и региональных нефтегазовых, транспортно-логистических, ИКТ проектах она продолжает свою оккупационную политику… и продолжает ослабевать.
Даже пример Грузии не может научить правителей Армении, как важен такой партнер, как Азербайджан. Не сориться с ним надо, а прикладывать все силы, чтобы завоевать его дружбу. Об этом недавно, кстати, заявил бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили. Он открытым текстом дал понять, что, если у этой страны испортятся отношения с Азербайджаном, имея в виду обострение ситуации в связи с монастырским комплексом Кешикчидаг (Давид Гареджи), то ей придется закрыть многие стратегические проекты. Но все это лишь еще раз подтверждает, что правители Армении действуют далеко не в пользу своего народа, а ради исполнения внешних заказов, чтобы с помощью этих заказчиков удержаться у власти.
А тем временем Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана отбирает проектировщиков трех районных центров DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному соцобеспечению. Отбор проводится методами опроса предложений по трем лотам, предусматривающим проектирование центров DOST в Низаминском, Хазарском и Бинагадинском районах Баку. Всего в 2019-2025 годах в стране планируется открыть 31 центр DOST, в том числе пять в Баку и по два - в Сумгайыте и Гяндже. В центрах DOST гражданам будут оказываться 126 различных видов социальных услуг, 91 из которых будет электронным. Сегодня в единственном пока центре DOST населению уже оказывается более 20 видов электронных услуг.