Любовь Соболь задержали

Сотрудники полиции задержали в Москве незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Павла Чикова — главу правозащитной организации «Агора», адвокат которой оказывает правовую помощь задержанной.

По его данным, правоохранители пришли в квартиру к Соболь. О других подробностях не сообщается.

10 августа на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы проходит согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Ожидается, что акция продлится с 14:00 до 16:00. Максимальное число участников не должно превышать 100 тысяч человек.