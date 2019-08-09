Сепаратисты захватили город в Йемене

В Йемене сепаратисты, отделившиеся от признанных международным сообществом властей, захватили все правительственные военные лагеря в городе Аден. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в субботу с рассветом в городе возобновились столкновения. Первоначально они проходили в районе пустого президентского дворца и района, где проживает глава МВД страны. В итоге здания были заняты сепаратистами, министра в доме не было. Правительство назвало происходящее попыткой сепаратистов совершить государственным переворот.

Это уже четвертый день боев между сторонами, которые вместе воюют против повстанцев-хуситов, но имеют разное видение будущего страны. Отмечается, что 9 августа из-за них погибли по меньшей мере восемь гражданских.

Разлад в военной коалиции произошел после недавней атаки на военный парад. Сепаратисты обвинили в произошедшем партию, связанную с изгнанным президентом Абд Раббо Мансуром Хади. Саудовская Аравия, спонсирующая коалицию, призвала к перемирию и направлению усилий на разгром хуситов, в руках которых находится столица Сана и другие крупные города.