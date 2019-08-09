Брат убил двух сестер из-за клочка земли Haqqin.az из зала суда
Накануне суд отправил в пожизненное заключение жителя поселка Бузовна, убившего своих двух сестер. Предыдущий арест сроком на 11 лет, по всей видимости, не способствовал исправлению Мухтара Алиманова.
Ведь спустя всего три месяца после освобождения из тюрьмы он зарезал двух человек – родных сестер.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда, поводом для расправы стал земельный спор. При этом убийца пытается оправдать свой поступок тем, что сестры его оскорбили.
С криками «Я вас всех убью», Мухтар зарезал Саадат и Малахат на глазах их детей. Инцидент произошел 15 апреля в поселке Бузовна, в доме, расположенном по адресу ул. Н.Алиева 68. Вышедший на свободу Мухтар Алиманов потребовал от сестры Малахат прописать его в доме и отдать часть ее участка, чтобы он смог построить дом.
Сестра сказала брату, что сообщит, когда будут готовы документы на участок. Однако Мухтар Алиманов подумал, что его обманывают и начал спорить с сестрой. На крики выбежала вторая сестра Саадат, и спор завершился кровопролитием.
Выступая на суде Мухтар Алиманов рассказал, что 22 года назад они купили в поселке Бузовна земельный участок площадью в 24 сотки. Вместе с братом Афлатуном и сестрами они начали там строить дома. Но из-за сложного финансового состояния строительство дома Мухтара затянулось, а вскоре он и вовсе попал на 11 лет в тюрьму за убийство.
«Время от времени сестры приходили ко мне в тюрьму. Они выдвигали условия касательно моей доли земельного участка. Я соглашался, т.к. условия в тюрьме были тяжелые. Я просил их также мне помогать. Потом я узнал, что они тайно от меня продали 5 соток. Последние пять лет ко мне в тюрьму уже никто не приходил», - сказал Мухтар Алиманов.
После освобождения Мухтару Алиманову негде было жить, и он потребовал своей доли от участка, чтобы построить дом.
«Они меня обманывали, говорили, что документы не в порядке. Когда я в очередной раз пришел к ним узнать о документах, Саадат меня встретила грубо и грозилась вызвать полицию. Она начала оскорблять меня, и я схватился за кухонный нож и ударил ее. На помощь ей пришла Малахат. Я начал наносить удары и по ней», - сказал Мухтар, отметив, что не помнит, чтобы в комнате находились дети.
Выступивший на суде брат убийцы Афлатун Алиманов отметил, что после освобождения из тюрьмы Мухтар оставался в квартире старшего брата Агакерима. Он часто приходил к сестрам и требовал выделить ему участок земли.
«Он уже получил загранпаспорт. Хотел продать 6 соток и уехать в Россию», - сказал Афлатун Алиманов.