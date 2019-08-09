Инара Рафикгызы 19:28

Накануне суд отправил в пожизненное заключение жителя поселка Бузовна, убившего своих двух сестер. Предыдущий арест сроком на 11 лет, по всей видимости, не способствовал исправлению Мухтара Алиманова. Ведь спустя всего три месяца после освобождения из тюрьмы он зарезал двух человек – родных сестер.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда, поводом для расправы стал земельный спор. При этом убийца пытается оправдать свой поступок тем, что сестры его оскорбили. С криками «Я вас всех убью», Мухтар зарезал Саадат и Малахат на глазах их детей. Инцидент произошел 15 апреля в поселке Бузовна, в доме, расположенном по адресу ул. Н.Алиева 68. Вышедший на свободу Мухтар Алиманов потребовал от сестры Малахат прописать его в доме и отдать часть ее участка, чтобы он смог построить дом. Сестра сказала брату, что сообщит, когда будут готовы документы на участок. Однако Мухтар Алиманов подумал, что его обманывают и начал спорить с сестрой. На крики выбежала вторая сестра Саадат, и спор завершился кровопролитием. Выступая на суде Мухтар Алиманов рассказал, что 22 года назад они купили в поселке Бузовна земельный участок площадью в 24 сотки. Вместе с братом Афлатуном и сестрами они начали там строить дома. Но из-за сложного финансового состояния строительство дома Мухтара затянулось, а вскоре он и вовсе попал на 11 лет в тюрьму за убийство.