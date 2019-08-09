Азербайджанские шахматистки стали чемпионками Европы

Азербайджан был представлен в столице Словакии 30-ю шахматистами и шахматистками. По итогам соревнований, завершившихся сегодня, наши спортсмены завоевали 5 медалей – 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

В Братиславе завершился чемпионат Европы по шахматам в возрастных категориях от 8 до 18 лет.

В общекомандном зачете Азербайджан занял 2-е место, уступив лишь России (3 золота, 6 серебряных медалей и 3 бронзовые), которая делегировала в Братиславу немного-немало 128 участников. На 3-м месте Польша (2-0-0). Всего в чемпионате участвовали 1306 человек из 48 стран.

Золотые медали в составе азербайджанской команды завоевали Аян Аллахвердиева и Динара Гусейнова. Аян в турнире шахматисток не старше 14 лет набрала 7,5 очка, оставив позади 98 соперниц.

Динара выступала в самой младшей возрастной группе – до 8 лет. Набрав 8 очков, она стала первой среди 62 участниц. Интересно, что в этой возрастной категории 2-е место заняла другая представительница Азербайджана Саадат Баширли, в активе которой 7,5 очка.

Бронзовыми призерами стали Джахандар Азадалиев и Юсиф Керимли. Первый набрал 7,5 очка в соревнованиях U-10, а Керимли завоевал медаль в турнире U-8, набрав 7 очков.