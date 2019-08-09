Стрельба в мечети Осло

Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы, передает РИА Новости.

"Берум. Исламский центр аль-Нур. В мечети произошла стрельба. Один убит. Один пострадал. Преступник был арестован. Полиция работает на месте. Ничто не указывает на то, что в инцидент было вовлечено больше людей. Ущерб (от стрельбы) неизвестен", - говорится в сообщении полиции Осло в Twitter.

Как сообщает телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия. Информация о стрельбе поступила в полицию в 16.45.