Войну в Ливии остановили ради праздника

Фельдмаршал Халифа Хафтар, силы Ливийской национальной армии (ЛНА) которого ведут наступление на столицу Ливии Триполи, объявил о прекращении всех военных действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных.

Как сообщается, перемирие временное. Оно будет действовать на время главного мусульманского праздника года — Ид аль-Адха, он же Курбан-байрам, праздник окончания хаджа. В 2019 году он выпадает на период с 11 по 15 августа.

9 августа на прекращение огня согласились правительственные силы. Предполагается, что за нарушениями будет следить Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

В настоящее время ЛНА контролирует южные пригороды Триполи. В конце июля она приступила ко второму этапу наступления на город.