Ким Чен Ын отправил Трампу письмо с извинениями

Лидер КНДР извинился перед Штатами за испытания ракет малой дальности, рассказал президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, он получил от Ким Чен Ына письмо, в котором говорится, что ракетные испытания в КНДР прекратятся, когда завершатся учения США и Южной Кореи.

«Там было маленькое извинение за ракетные испытания и говорилось про то, что испытания прекратятся, когда завершатся учения. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем. Безъядерная Северная Корея станет одной из самых успешных стран в мире!» — написал Трамп в своем Twitter.

В июле стало известно, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности. Кроме того, 10 августа с территории КНДР были выпущены еще две ракеты.